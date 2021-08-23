БМП-2М с боевым модулем «Бережок» впервые провели боевые стрельбы

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23 августа 2021, 16:28

Фото: Соцсети

Мотострелки гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили в ходе учения легкобронированные автомобили противника. Огонь вёлся из модернизированных БМП-2М с боевым модулем «Бережок». Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

По замыслу учений - условный противник пытался прорвать оборону гвардейцев и уничтожить важный военный объект. Мишенная обстановка располагалась в 1000 м от рубежа открытия огня. «Бережок» показал себя во всей своей красе. И конечно же мастерство экипажей БМП имеет основное значение.

Пресс-служба ЗВО сообщает: «Таманская мотострелковая дивизия гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированная в Московской области, получила на вооружение по гособоронзаказу восемь модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок».

Напоминаем, что БМП-2М является модификацией БМП-2. В обновлённом варианте машина оснащена 30-мм автоматической пушкой, спаренным пулеметом калибра 7,62 мм, противотанковыми управляемыми ракетами и автоматическим гранатомётом.

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