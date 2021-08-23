ЗВО отрабатывают тактику танкового боя с новыми машинами Т-90М «Прорыв»

Аргументы Недели → Армия 13+

23 августа 2021, 16:15

Фото: Соцсети

Гвардейская танковая армия Западного военного округа (ЗВО) выведет на полигон Мулино в Нижегородской области на тактические манёвры новые танки Т-90М «Прорыв». Об этом сообщает пресс-служба ЗВО, ссылаясь на слова командующего войсками округа.

В частности, командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв заявил: «Первые поставки новой машины Т-90М «Прорыв» начались в начале текущего года». Из того же источника стало известно, что танки примут участие в череде манёвров.

Более того пресс-служба ЗВО сообщила: «Боевые машины получили принципиально новую башню и более мощный двигатель.

Они оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка является возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени».

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