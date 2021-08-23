Правительство Бангладеш намеренно обучать свои военные кадры в России

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23 августа 2021, 16:06

Фото: Соцсети

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на встрече со своим индийским коллегой Радж Кумаром заявил о поступательной динамике развития военно-технического сотрудничества (ВСТ) с Нью-Дели. Фомин также сказал об укреплении ВСТ в Бангладеш на переговорах с начальником военного отдела секретариата премьер-министра республики Вакер-Уз-Заманом, сообщает ДИМК МО РФ.

Фомин указал на встрече с Радж Кумаром, что РФ и Индия давно перешли на интеллектуальное взаимодействие и это локализацию производства вооружений, боеприпасов и военной техники.

В ходе переговоров с представителем правительства Бангладеш Фомин заявил о том, что сотрудничество между нашими странами развивается, в том числе и в военной сфере.

В свою очередь Вакер-Уз-Заман высказал пожелание – усилить межгосударственные связи. В частности, он заявил о намерении властей Бангладеш обучать военные кадры Вооружённых сил страны в России.

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