Москва предоставит право ОАЭ производить российское вооружение

Аргументы Недели → Армия 13+

23 августа 2021, 15:48

Фото: Соцсети

Россия при необходимости предоставит право производства вооружения и военной техники на территории Объединённых Арабских Эмиратов, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе переговоров со своим коллегой из ОАЭ Аль Джабери Мубараком Саидом, сообщает ДИМК МО РФ.

Александр Фомин сказал: «Мы, Россия, готовы не только поставлять технику и вооружения, но и делиться технологиями, локализовывать производство на территории вашей страны».

Он подчеркнул, что ОАЭ активно покупает вооружения, военную технику и другую продукцию военного назначения, развивает собственную промышленность, в том числе в области высокий технологий.

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