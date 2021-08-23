Москва предоставит право ОАЭ производить российское вооружение
23 августа 2021, 15:48
Россия при необходимости предоставит право производства вооружения и военной техники на территории Объединённых Арабских Эмиратов, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе переговоров со своим коллегой из ОАЭ Аль Джабери Мубараком Саидом, сообщает ДИМК МО РФ.
Александр Фомин сказал: «Мы, Россия, готовы не только поставлять технику и вооружения, но и делиться технологиями, локализовывать производство на территории вашей страны».
Он подчеркнул, что ОАЭ активно покупает вооружения, военную технику и другую продукцию военного назначения, развивает собственную промышленность, в том числе в области высокий технологий.
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