«Военные» итоги недели: в Армейских играх участвуют 11 стран, Байден выделил 500 млн долларов на беженцев из Афганистана

Аргументы Недели → Армия 13+

23 августа 2021, 12:10 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В парке «Патриот» стартовали Международный военно-технический форум «Армия-2021», а заодно и VII Армейские международные игры. На Дальнем Востоке, Сахалине и Курильских островах прошли учения сил ПВО и артиллерии. США и их союзники продолжают эвакуацию дипломатических миссий и афганцев-коллаборационистов из аэропорта Кабула. Талибан (запрещён в России) похоже не собирается выполнять свои обещания о соблюдении прав человека, установлении мира в стране и амнистии. Есть сведения, что талибы поддерживают связь с другими террористическими организациями. На фоне событий в Афганистане совместные манёвры провели Китай и Таджикистан, а также готовятся масштабные учения армий стран ШОС и ОДКБ.



Под занавес недели в воскресенье, 23 августа, в торжественной обстановке был открыт Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2021», а заодно и VII Армейские международные игры (АрМИ-2021). МВТФ «Армия-2021» пройдет в парке «Патриот», на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, а также на демонстрационных площадках во всех военных округах и на Северном флоте. В нем примут участие представители 115 иностранных государств, а также более 1,5 тыс. предприятий и организаций промышленности. Четыре страны представят свои национальные экспозиции. На всех площадках будут представлены свыше 28 тыс. образцов продукции и технологий. В статической экспозиции от Минобороны России будет задействовано 342 единицы вооружения, военной и специальной техники, а в динамическом показе — 275 образцов.



Седьмые Армейские игры по количеству участников станут самыми массовыми. Общая численность команд превышает 7 тыс. человек, задействованы более 1,1 тыс. единиц вооружения и военной техники. Соревнования пройдут в одиннадцати государствах. Впервые состязания состоятся на территории Алжира, Вьетнама, Катара и Сербии. В этом году впервые в играх примут участие военнослужащие национальных вооруженных сил Бразилии, Буркина-Фасо, Кипра, Малайзии, Камеруна и Королевства Эсватини.



А в начале минувшей недели состоялся полевой выход артиллерии армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) с проведением широкомасштабных полевых тренировок на Сахалине и Курильских островах. В ходе мероприятия артиллеристы армейского корпуса ВВО отработают манёвры огнем и колёсами по пересечённой местности в естественных климатических условиях региона на полигонах Сахалина и Курильских островов. В мероприятии задействовано до тысячи канониров и более 200 единиц вооружения и военной техники. Тогда же зенитно-ракетные части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), вооружённые ЗРС С-400 «Триумф», на полигоне в Хабаровском крае провели тренировку по отражению авианалета условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.



Согласно информации, поступившей из штаба округа: «Зенитчики выполнили нормативы по развертыванию С-400, поиску, классификации и сопровождению учебных целей. В ходе тренировки расчеты С-400 отработали действия после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника и выполнили электронные пуски ракет. Полет авиации условного противника моделировался аппаратурой зенитных ракетных систем».



В свою очередь, представители штаба армии ВВС и ПВО отметили, что подобные тренировки проходят постоянно. Они необходимы для поддержания высокого уровня боевой готовности полков зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».



Продолжается процесс позорного исхода войск НАТО из Кабула. Америка и Великобритания приступили к эвакуации афганских граждан, оказывавших им помощь во время оккупации. Беженцев вывозят из страны самолётами военно-транспортной и гражданской авиации. В аэропорту Кабула звучат выстрелы, гибнут афганцы, пытающиеся во что бы то ни стало покинуть родину. Военное ведомство США предоставило для их размещения три военные базы: Форт-Блисс (штат Техас), Форт-Маккой (штат Висконсин) и Форт-Ли (штат Вирджиния). В Форте-Ли уже находятся около 2 тыс. афганцев. В аэропорту Кабула ожидают эвакуацию около 18 тыс. коллаборационистов и 53 тысячи членов их семей. По распоряжению Байдена на их содержание выделено 500 млн. долл.



Британский таблоид Sun сообщил своим читателям, что лидеры Талибана (запрещен в РФ) предложили Аль-Каиде (запрещена в РФ) располагаться на территории Афганистана, использовать её, как убежище. Похоже талибы намерены создать в стране «колыбель джихада». Британская газета ссылается на доклад Управления Генерального инспектора Пентагона, в котором речь идёт о том, что «Талибан продолжал поддерживать свои отношения с Аль-Каидой, предоставляя безопасное убежище этой террористической группировке в Афганистане». Издание Sun подчёркивает: «У них (имеется ввиду Аль-Каида – «АН») снова есть безопасное место для подготовки массовых убийств».

То есть, таблоид намекает, что талибы не в состоянии выстроить мирное государство, поскольку само это движение может существовать и прогрессировать только во времена войны. Напротив, политическая верхушка Талибана заявляет о намерениях строить своё независимое государство и не угрожать кому бы то ни было за его пределами. Что ж, время главный судия – оно покажет истину.



На фоне событий в Афганистане Таджикистан и Китай провели с 17 по 20 августа совместные учения по борьбе с терроризмом в горных условиях. Кроме того, на минувшей неделе, командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин провел рекогносцировку полигона Казанского танкового училища перед предстоящим учением ОДКБ «Нерушимое братство-2021», которое пройдёт в ноябре текущего года, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Проведение цикла совместных манёвров России, Таджикистана и Узбекистана, запланированные учения армий стран ШОС и ОДКБ однозначно указывают на то, что Москва всё же не исключает возможности военной экспансии из Афганистана на север. Это могут быть не талибы, а представители других террористических организаций.

В штабе ЦВО сообщили: «Совместное учение с миротворческими силами «Нерушимое братство-2021» впервые состоится в Казани и пройдет в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Учение пройдет в два этапа и завершится розыгрышем практических действий».





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