Шойгу попросил Путина поддержать высокий уровень зарплат военнослужащих
22 августа 2021, 14:16
Российский военный министр генерал армии РФ Сергей Шойгу в воскресенье обратился с просьбой к президенту страны Владимиру Путину - поддерживать высокий уровень денежного довольствия российских военных. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».
Сергей Шойгу на встрече Владимира Путина с членами партии «Единая Россия» сказал: «Инфляция и пандемия повлияла, и я просил бы вашего поручения, не только в рамках предвыборной кампании, ... по поддержанию денежного довольствия на достаточно высоком уровне так, как это было задумано вами десять лет назад, чтобы мы всегда имели возможность иметь хорошо подготовленную профессиональную армию».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.