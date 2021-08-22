Шойгу попросил Путина поддержать высокий уровень зарплат военнослужащих

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22 августа 2021, 14:16

Фото: Соцсети

Российский военный министр генерал армии РФ Сергей Шойгу в воскресенье обратился с просьбой к президенту страны Владимиру Путину - поддерживать высокий уровень денежного довольствия российских военных. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».

Сергей Шойгу на встрече Владимира Путина с членами партии «Единая Россия» сказал: «Инфляция и пандемия повлияла, и я просил бы вашего поручения, не только в рамках предвыборной кампании, ... по поддержанию денежного довольствия на достаточно высоком уровне так, как это было задумано вами десять лет назад, чтобы мы всегда имели возможность иметь хорошо подготовленную профессиональную армию».

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