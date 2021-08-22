Аргументы Недели → Армия 13+

22 августа 2021, 13:54

Фото: Соцсети

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий считает, что в современности возник новый тип войны – ментальная война. Она ведётся с целью уничтожения самосознания народов, социального общества и отдельных его членов. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».

В воскресенье на конференции форума «Армия-2021» Андрей Ильницкий сказал: «В настоящее время инструменты ведения войны и соперничества мирного времени схожи до степени смешения. Спектр угроз и способов межгосударственного противоборства изменяется настолько, что можно констатировать возникновение нового типа войны - ментальной войны. И эта война уже идёт… Эта война началась далеко не сегодня и даже не вчера, но оформилась как важнейший инструмент и тип глобального противоборства именно в наши дни».

Он также подчеркнул: «Цель войны нового типа - уничтожение самосознания, изменение ментальной, цивилизационной основы общества противника. Ментальные войны ведутся без объявления, последствия их проявляются хоть и не сразу, но необратимо.

Им присущи стратегические и оперативные цели, определенные этапы и технологии реализации. Причём это весьма тонкие технологии, предназначенные для влияния как на определенные персоны, так и на массы людей».

Эта война разрушает информационную и культурную базу народа – жертвы. Ильницкий считает, что «борьба за историю - один их главных фронтов этой войны».

Психоэмоциональная составляющая ментальной войны, по мнению советника, являет собой наиопаснейшую угрозу, поскольку в её основе манипуляция сознанием, настроениями и эмоциями. С применением давно наработанных инструментов внушается необходимый образ мышления и восприятия как отдельным личностями или группам людей, так и обществу в целом.

Настроения и эмоции формируются на уровне коллективного несознательного.

Ильницкий подчеркнул: «Таким образом, в ментальной войне информационное пространство тотально заполняется чуждым нашей культуре и традициям контентом, дезориентируя людей, смещая приоритеты развития и цивилизационные основы общества. С использованием технологий ИИ ведется манипулирование общественным сознанием как на уровне смысла, так и на уровне эмоций, осуществляется воздействие и на разум, и на подсознание… Российская культура, традиции, убеждения и мировоззрение людей выступают главным призом ментальной войны против нас».

Он также отметил: «Проблема современной России не только в экономической зависимости от внешнего мира, но и в ментальном заражении чуждыми смыслами. Для нашего де-идеологизированного, разобщенного пост-ковидного общества, где элита во многом утратила волю и доверие, - ментальная война, ведущаяся против России с использованием, в том числе, технологий ИИ, является самым опасным типом холодной войны».

Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявлял об опасности информационной войны, которая направлена на разложения общества изнутри и делает бесполезными самые мощные вооружённые силы. Он также отметил, что такая угроза сейчас существует для России, и что Запад наращивает свои усилия в подрывной деятельности против нашей страны.

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