Главком ВСУ Залужный заявил, что украинские войска должны готовиться к наступлению

Аргументы Недели → Армия 13+

22 августа 2021, 13:23

Фото: Соцсети

Новый главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что армия Украины должна готовиться к войне с Россией, в том числе и к боевым действиям наступательного характера. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс Украина».

На IV Международном волонтерском и ветеранском форуме в воскресенье в Киеве Валерий Залужный заявил: "ВСУ должны развиваться, усовершенствовать свою тактику, переоценивать формы и способы применения (сил и средств – ред.)- даже в таких условиях, которые сегодня существуют с целью минимизации потерь, и самое главное – (должны осуществлять – ред.) подготовку к ведению наступательных действий для освобождения «оккупированных» территорий».

Этот генерал, как другие украинские витии, забыл обратить внимание на тот факт, что ВСУ на Донбассе воюет с местным населением, и что под украинскими снарядами гибнут мирные жители.

Он также добавил: «У нас еще существует реальная угроза полномасштабного вторжения «страны-агрессора» и мы должны к ней готовиться». В действительности, если ситуация в Незалежной будет развиваться в том же ключе, что и сейчас, никакого «агрессора» не понадобится. Есть мнение, что США своими недальновидными геополитическими играми разорвали экономику Украины в клочья. Промышленность деградирует, сельскому хозяйству также сложно развиваться, тем более что Киевом планируется продажа земель сельскохозяйственного назначения иностранным собственникам.

На Украине находится 15 блоков АЭС и практически все они – в аварийном состоянии, или требуют срочной реконструкции. Потенциально это 15 новых Чернобылей. ГТС так же находится в плачевном состоянии и требует реконструкции, ещё немного и прокачка газа по ней будет невозможна. Наблюдается катастрофическая убыль населения. По данным REGNUM сейчас его численность составляет 34 млн. – 37 млн. Если динамика этой убыли не уменьшится, то к 2030 году прогнозируется сокращение населения до 20 млн. человек.

Так что, пан Залужный, скоро призывать в ВСУ будет некого и соответственно воевать – некому. И вооружения закупать будет не на что.

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