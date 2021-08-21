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Проходит испытания фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко», ещё три на подходе

, 20:49

Проходит испытания фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко», ещё три на подходе
Фото: Соцсети

Российский военно-морской флот в очень высоком темпе пополняется боевыми ракетными кораблями. Огневая мощь флота возрастает в разы. Ракетный фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 уже выйдет на ходовые испытания в середине 2022 года. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс».

Главным вооружением фрегатов проекта 22350 являются крылатые ракеты «Калибр», эти корабли входят в основу неядерной огневой мощи российского военного флота.

Данные корабли оснащены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом «Редут», пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НК», противовоздушным комплексом «Пакет-НК» и противолодочным вертолётом Ка-27.

Фрегат «Адмирал Головко» спущен на воду в мае 2020 года. Сейчас на стапелях «Северной верфи» в состоянии строительства находятся три других фрегата того-же проекта – «Адмирал Исаков», «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов».

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