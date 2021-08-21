Талибы не в состоянии принести мир в Афганистан, начинается новая гражданская война

Аргументы Недели → Армия 13+

21 августа 2021, 15:17 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Поступают сведения о том, что талибы (запрещены в России), не смотря на мирные заверения и объявления амнистии коллаборационистам, предприняли действия карательного характера, что вызвало ответную реакцию части афганского населения. Сопротивление Талибану начало подниматься в регионах, преимущественно населённых таджиками. В провинции Баглан идут стычки. Талибы подтягивают сюда силы, значит – военные действия скоро возобновятся.

Талибан сразу же после практически мирного взятия Кабула приступил к силовым действиям по отношению к потенциальной оппозиции. Со стороны талибов было распространено требование всем гражданам Афганистана, не имеющим отношение к этой организации – сдать оружие. Если городское население может пойти на такой шаг, то жители провинции, особенно пуштуны точно этому воспротивятся вплоть до оказания жёсткого вооружённого сопротивления. Уже этим требованием Талибан создаёт предпосылки не только межнациональной розни, но и межплеменной розни среди пуштунов. Бог с ним с оружием, но, на этом реакционные действия талибов не ограничиваются.

В населённые пункты провинции Баглан талибы отправили отряды для приведения в повиновение этого региона. Радикалы решили провести зачистку в городах Пули-Хесар, Бану и Дех-Салах. Они намеревались прошерстить дома местных жителей на предмет: поиска оружия и коллаборационистов. Но, встретили вооруженное сопротивление. В сети появилось сообщение о 20 убитых талибах и большом числе захваченных в плен. Также есть данные, что провинция Панджшер вообще не подчинилась власти Талибана. Эти два региона преимущественно населены таджиками. Похоже история повторяется и снова, как в период с 1996 по 2001 годы таджики будут оказывать вооружённое сопротивление талибам. Стоит отметить, что в Афганистане проживает примерно 14 млн. таджиков, так что талибам сложно будет с ними совладать, точнее - нет никаких перспектив.

Напоминаем, что костяк талибов составляют пуштуны из объединения племён Гильзаи. То есть далеко не все пуштуны и далеко не все представители Гильзаи примкнули к этому радикальному движению. Идеология Талибана строится на Ашаризме – это глубоко ортодоксальное течение в Исламе, которое жёстко критикует другие ветви данной религии, тем более нетерпимо относятся к иноверцам. На территории Афганистана даже суннитская ветвь мусульман не однородна, здесь широко распространён суфизм, который подвергается нападкам со стороны ашаритов. То есть существует поле для конфликтов уже среди суннитов. В Афганистане есть очень мощные два софийских ордена (тариката): Накшбандия и Кадырия, в истории Ислама представители этих орденов не раз демонстрировали свою способность в военному делу.

Говорить об окончании гражданской войны в Афганистане – грешить против истины. Там намечаются столкновения на почве межнациональной, межконфессиональной и межрелигиозной розни. И всё это из-за идеологии Талибана. На территории Афганистана кроме пуштунов и таджиков проживают хазарейцы, узбеки, туркмены, белуджи, пашаи, нуристанцы, аймаки, арабы, киргизы, кизилбаши, гуджары, брагуи и другие. Здесь кроме мусульман суннитов находятся шииты имамиты-двунадесятники, исмаилиты, буддисты, индуисты, сикхи, христиане, бахаи, зороастристы и другие.

Вернёмся к событиям в провинции Баглан. Талибы вместо того, чтобы прейти к переговорам стягивают сюда силы, значит будут и боевые действия. Только теперь в распоряжении талибов есть артиллерия, военная техника, включая вертолёты.

По поводу обещаний талибов создать инклюзивное правительство и предоставить права женщинам на социальную жизнь можно сказать только одно – это невозможно. Во-первых, ашариты намереваются создать Эмират. Такая форма правления предполагает, что страной будет руководить эмир, обладающий практически неограниченной светской и религиозной властью. О какой инклюзивности правительства здесь может идти речь? А права не только женщин, но и не мусульман будут ограничены исламскими нормами Ханафитского мазхаба. В исламе, в суннитской ветви распространены четыре правовых школы, которые признают друг друга. Это четыре мазхаба: Ханафитский (распространён в основном в Центральной Азии, Ближнем Востоке, России), Ханбалитский (в Саудовской Аравии), Шафиитский (на Африканском роге), Маликитский (на севере Африки).

Есть подозрение, что муллы ашариты введут запрет на исполнение тех положений кодекса чести пуштунов – Пуштунвали, которые противоречат шариату. И это может спровоцировать ещё более глубокий конфликт на только в Афганистане, но и южнее линии Дюранда, в пакистанской зоне свободных пуштунских племён.

Пока ясно, что пуштуны оружия не сдадут, ни под каким предлогом; сейчас оказывают сопротивления талибам таджики и скоро их поддержат узбеки и другие народности, как это было уже. Методы которыми талибы пытаются укрепить свою власть (то есть - силой) вызовут только волну противодействия.

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