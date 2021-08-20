На строительстве «Северного потока 2» произошла непредвиденная задержка

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20 августа 2021, 12:34

Фото: Соцсети

Из-за шторма трубоукладочная баржа (ТУБ) «Фортуна» не двигалась с места двое суток. И только в четверг в 11 вечера возобновились работы. Около полуночи конец трубы был поднят со дна и заведён на систему укладки Фортуны, к трем часам по полуночи укладка трубопровода возобновилась.

По данным ТК «ТС» «Фортуне» осталось проложить 14,5 км трубопровода. По прикидкам специалистов, на это может уйти до двух недель. Однако, синоптики обещают после выходных сильный шторм. Значит, очередная остановка неизбежна. Как бы то ни было, «бой» за магистральный газопровод «Северный поток 2» продолжается. И победа России в войне за право распоряжаться своим природным газом без вмешательства США, Польши и Украины близка. Поступило также сообщение, что «Фортуне» до перехода из датских вод в немецкие осталось меньше километра. К полуночи этот рубеж вероятно будет преодолён.

Корабли обеспечения работают вокруг фортуны в штатном режиме. Судам, занимающимся охраной места работы, приходится проявлять особую бдительность. Самым опасным направлением является восточное, поскольку Польша уже неоднократно предпринимала попытки помешать трубоукладочным работам.

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