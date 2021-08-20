На фоне сложной оперативной обстановки в регионе войска ЮВО отрабатывают быструю доставку боеприпасов на фронт

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20 августа 2021, 12:15 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Наисложнейшей и архиважной задачей служб боевого обеспечения в военное время является быстрая выдача со складов артиллерийских и ракетных боеприпасов и скорая их доставка действующим на фронте частям и подразделениям. Ракетные силы и артиллерия составляют основу огневой мощи сухопутных войск. На одном из арсеналов Южного военного округа (ЮВО) в ходе тактико-специального учения службы материально-технического обеспечения (МТО) отработают этот процесс, сообщает пресс-служба ЮВО.

Южный военный округ (ЮВО) прикрывает стратегические направления особой значимости. Главным Кавказским хребтом НАТО создала плацдарм в Грузии. Благодаря усилиям Вашингтона и его союзников Черноморский регион превратился в пороховую бочку, Каспий то же нельзя назвать беспроблемным. Но, реальная серьёзная угроза нашим южным рубежам исходит из Украины.

Командование ЮВО, учитывая непростую оперативную обстановку в регионе, отрабатывает все элементы боя и боевого обеспечения, не упуская мелочей, который как известно в войне – не бывает.

Пресс-служба ЮВО сообщает: «Выполнение регламентных работ будет проходить в условиях, максимально приближенных к боевым. Силы центра управления комплексной безопасностью отработают задачи по отражению нападения диверсионной группы условного противника, а также обеспечат тушение возникшего пожара силами и средствами арсенала. Для подготовки артиллерийских боеприпасов к выдаче на арсенале сотрудники расконсервируют лабораторные пункты по приведению снарядов и ракет в окончательно снаряженный вид. Погрузка боеприпасов будет организована с применением средств механизации на автомобильный и железнодорожный транспорт.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осети».

Работа охватит 125 подразделений тылового и технического обеспечения. На учениях задействуют до 10 тыс. военнослужащих, около 3 тыс. единиц техники.

Будут решаться очень сложные задачи управления материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск, а также управления силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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