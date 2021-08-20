Индия закупит в срочном порядке у России автоматы Калашникова двухсотой серии

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20 августа 2021, 11:48

Фото: Соцсети

Москва и Нью-дели подписали контракт на срочную поставку 70 тыс. новых автоматов Калашникова двухсотой серии калибра 5,56х45 мм. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на издание Print.

Российское агентство «Интерфакс» сообщает: «Контракт был заключен между Минобороны Индии и российскими представителями, а также в присутствии официальных лиц компании Indo-Russia Rifles Pvt Ltd. Ожидается, что это оружие начнут доставлять в Индию уже в ноябре 2021 года». Ранее стороны обсуждали налаживание производства этих автоматах на предприятиях Индии.

Стоимость одного автомата АК-203 индийского производства, по версии издания Economic Times составляет примерно 960 долл. Россия получит в качестве патентного платежа около 85 долл. за каждую произведённую единицу АК-203.

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