СБУ заблокировала поставку продовольствия в ДНР

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20 августа 2021, 11:40

Фото: Соцсети

Служба безопасности Украины в Днепропетровской области заблокировала поставку продуктов питания в Донецкую народную республику, об этом пишет новостное агентство «Интерфакс Украина».

Пресс-служба СБУ сообщила в пятницу: «Организовали противоправный механизм две жительницы Донецка. Схема существовала под видом экспорта продуктов питания украинского производства и медикаментов известных иностранных брендов в одну из стран Южного Кавказа транзитом через Россию. Впрочем, после пересечения российской границы маршрут отправлений резко меняли и незаконно переправляли их на временно оккупированную территорию Донецкой области».

Конечно же голода в непризнанной республике, в связи с этим не будет. Но, согласитесь душок у этой мерзопакостной деятельности СБК какой-то гнилой, уж лучше бы боролись в том де самом Днепропетровском регионе с наркотрафиком, который представляет собой действительно острую проблему.

«В ходе проведенных обысков в офисных помещениях в Мариуполе и по месту временного проживания «злоумышленницы» в Киеве, изъято компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, бухгалтерскую документацию финансово-хозяйственной деятельности предприятий, привлеченных к незаконной схемы», - пишет СБУ в своём гниловатом релизе.

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