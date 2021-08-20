Минобороны передаёт свою земельную собственность регионам

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20 августа 2021, 11:18

Фото: Соцсети

По распоряжению министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу региональным властям передаются земельные участки под застройку жилья и городской инфраструктуры. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Один участок предаётся в земельный оборот региона в городе Красноярске по улице Малиновского. ДИМК МО РФ указал: «Данный земельный участок признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах Минобороны России.

С учетом высокого инвестиционного потенциала в интересах жителей Красноярска, земельный участок Минобороны будет вовлечен в хозяйственный оборот Красноярского края».

Кроме того, по просьбе новосибирского губернатора в распоряжение местных властей Минобороны передаст неиспользуемые свои земельные участки в фонд Новосибирской области. ДИМК МО РФ пишет: «По поручению Сергея Шойгу Департаментом военного имущества Минобороны России готовится соглашение с губернатором Новосибирской области о передаче имущественного комплекса в региональную собственность с учетом интересов воинских частей, дислоцированных на территории области, а также военнослужащих и членов их семей. Планируется, что на переданных в областную собственность земельных участках будут реализованы проекты по строительству жилья, детских садов, школ и других объектов социальной инфраструктуры в интересах жителей города».

Вероятно такие же действие предпримет российское военное ведомство и в других регионах страны.

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