Сокращённого бюджета Минобороны хватает и на борьбу с паводками в Амурской области

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20 августа 2021, 11:04

Фото: Соцсети

Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу принято решение о передаче Амурской области военной техники для оказания помощи в борьбе с паводками. Это делается по просьбе губернатора, сообщает ДИМК МО РФ.

Амурской области передается 5 плавающих транспортеров ПТС-М. Эта техника снимается с вооружения и будет использована для оказания помощи терпящим бедствия при катаклизмах разного сорта, будь то пожары, наводнения, другие стихийные бедствия.

Плавающий транспортер ПТС предназначен для переправы личного состава и материальных средств через широкие водные преграды, по пересеченной и заболоченной местности. Данная техника широко применяется при проведении спасательных работ и ликвидации последствий в зонах наводнений и подтоплений.

При сокращающимся бюджете российское военное ведомство изыскивает возможности помогать обществу безвозмездно.

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