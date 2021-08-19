В ЛНР призвали на службу тысячу резервистов

Лидер Луганской народной республики Леонид Пасечник распорядился провести с 23 по 27 августа на территории ЛНР военные сборы с участием тысячи военнослужащих, пребывающих в запасе. Но, вскоре стало ясно для чего на самом деле производится этот призыв. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».
В указе главы ЛНГ говорится: «В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, ... постановляю Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период с 23.08.2021 по 27.08.2021».
Там же прописано, что должно призвать именно тысячу человек из резерва/запаса НМ ЛНР. Для транспортного обеспечения этого мероприятия задействуют 72 автомобиля.
Далее последовало уточнение, которое раскрывает истинную цель этого призыва.
Указывается: «Будет отработан комплекс мероприятий по реагированию на возможные угрозы техногенного и природного характера, в результате диверсионных действий, а также обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины».
Проще говоря, дела на фронте – швах. Действующим силам МН требуется срочное пополнение. Более того, есть опасность массовой инфильтрации украинских диверсантов на территорию республики, для их поиска и ликвидации, также нужны дополнительные силы.
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