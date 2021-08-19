ЦВО готовит площадку для совместных манёвров стран ОДКБ

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19 августа 2021, 20:19

Фото: Соцсети

Москва заявляет, что верит талибам (запрещены в России), но в то же время сколачивает коалицию на Центральноазиатском стратегическом направлении. В настоящее время ведется подготовка к широкомасштабным совместным учениям войск стран ОДКБ.

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин провел рекогносцировку полигона Казанского танкового училища перед предстоящим учением ОДКБ «Нерушимое братство-2021», которое пройдёт в ноябре текущего года, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Проведение цикла совместных манёвров России, Таджикистана и Узбекистана, запланированные учения армий стран ШОС и ОДКБ. Однозначно указывают на то, что Москва всё же не исключает возможности военной экспансии их Афганистана на север. Это могут быть не талибы, а представители других террористических организаций.

В штабе ЦВО сообщили: «Совместное учение с миротворческими силами «Нерушимое братство-2021» впервые состоится в Казани и пройдет в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Учение пройдет в два этапа и завершится розыгрышем практических действий».

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