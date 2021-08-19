CNN располагает данными, что Россия начнёт испытания крылатой ракеты «Буревестник»

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19 августа 2021, 20:07

Фото: Соцсети

Телеканал CNN сообщил в четверг, что располагает данными о намерениях России в ближайшее время начать лётные испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем. Такой вывод американское эксперты сделали после изучения спутниковых снимков, сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь CNN.

Речь идёт о фотографиях трёхдневной давности. Их сдали аппараты частной компании Capella Space. Эксперты американского Института международных исследований в Миддлбери заявил: «Есть высокая вероятность (Highly likely, обычное для Запада «Хали лайкли»), что Россия готовится испытать крылатую ракету с ядерной энергетической установкой». Телеканал CNN не забыл упомянуть, что в Ленгли и в Пентагоне об испытаниях уже знают.

Телеканал сообщает, что эти испытания пройдут на полигоне «близ арктического полярного круга». Воистину – ткнули пальцем в небо. Напоминаем, КР «Буревестник» может летать в поисках цели бесконечно долго, обходя зоны поражения ПВО противника.

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