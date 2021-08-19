На брифинге начальника Генштаба РФ военные атташе иностранных государств задавали неожиданные вопросы

Аргументы Недели → Армия 13+

19 августа 2021, 19:41

Фото: Соцсети

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по вопросам организации и порядка проведения Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» и VII Армейских международных игр (АрМИ-2021), рассказал о том, как планируется провести эти мероприятия. Об этом сообщает ДИМК МО РФ. Присутствующие на брифинге военные атташе задавали вопросы, касающиеся форума и Международных игр.



Форум и седьмые Армейские международные игры начнутся 23 августа, их открытие состоится в Конгрессно-выставочном центре Военно-патриотического парка «Патриот». С прошлого года они проводятся одновременно. Такой формат позволяет участникам повысить эффективность своей работы, а гостям — увидеть практически всю зрелищную демонстрационную программу.

МВТФ «Армия-2021» пройдет в парке «Патриот», на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, а также на демонстрационных площадках во всех военных округах и на Северном флоте. В нем примут участие представители 115 иностранных государств, а также более 1,5 тыс. предприятий и организаций промышленности. Четыре страны представят свои национальные экспозиции. На всех площадках будут представлены свыше 28 тыс. образцов продукции и технологий. В статической экспозиции от Минобороны России будет задействовано 342 единицы вооружения, военной и специальной техники, а в динамическом показе — 275 образцов.

Седьмые Армейские игры по количеству участников станут самыми массовыми. Общая численность команд превышает 7 тыс. человек, задействованы более 1,1 тыс. единиц вооружения и военной техники. Соревнования пройдут в одиннадцати государствах. Впервые состязания состоятся на территории Алжира, Вьетнама, Катара и Сербии.

В этом году впервые в играх примут участие военнослужащие национальных вооруженных сил Бразилии, Буркина-Фасо, Кипра, Малайзии, Камеруна и Королевства Эсватини.

В ходе второй части брифинга военные атташе буквально засыпали начальника Генштаба различными вопросами, среди которых были и неожиданные.

Самым неожиданным был вопрос военного атташе Белоруссии. Он напомнил, что накануне в ходе Олимпийских игр в Токио было много примеров нечестного судейства. Полковник ВС РБ Евгений Артёменко поинтересовался как будет вестись судейство на АрМИ-21, и какие инструменты будут гарантировать справедливый подход судей к оценке действий соревнующихся. Еще раз напоминаем, что игры будут проходить на полигонах 11 государств - состав судейских бригад будет интернациональный. Поэтому вопрос весьма уместен.

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