Возникли условия для начала новой войны между Арменией и Азербайджаном

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18 августа 2021, 16:18

Фото: Соцсети

Пятый армейский корпус Вооруженных сил Армении приведен в высокую степень боеготовности. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на среду пресс-службу Министерства обороны Армении.

В Ереване сообщают: «С целью совершенствования функциональной готовности и профессиональных знаний военнослужащих 17 августа в пятом армейском корпусе (центральный округ Армении – ред.) была объявлена учебная тревога. Соединение приведено в высокую степень боеготовности».

События, приведшие к ситуации, когда война может вспыхнуть в любую минуту, развивались в такой последовательности:

12 мая азербайджанские военные вошли на территорию Армении в Сюникской (Черное озеро) и Гегаркуникской областях.

Ереван обратился в ОДКБ, поскольку на этот раз действия азербайджанцев угрожали суверенитету и территориальной целостности страны; далее последовала череда пограничных стычек сторон; 14 июля вспыхнула перестрелка на границе Армении с Нахичеванью на участке населенного пункта Ерасх; 16-17 августа войска Азербайджана накрыли огнём армянские позиции в трёх местах – в Араратской, в Гегаркуникской и в Сюникской областях. По данным Минобороны Армении, двое армянских военных погибли, еще один получил ранение.

Ныне сложившаяся обстановка не сулит ничего хорошего, тем более, что Азербайджанское руководство готово воевать, учитывая свой успех в Карабахе.

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