Украина ищет инвесторов для собственной обороны

Аргументы Недели → Армия 13+

18 августа 2021, 13:11 Источник: ng.ru

Фото: defence-ua.com

Киев занялся поиском новых направлений развития украинского оборонно-промышленного комплекса. На открывшемся в столице Украины Международном военном инвестфоруме представлены около 20 инвестпроектов, способных не только повысить мощь украинской армии, но и позиционировать страну в качестве выгодного военно-технического партнера.



На выставке представлены украинские БПЛА, предназначенные для разведки, патрулирования, охраны периметра, тушения пожаров, разминирования, логистики, перевозки боеприпасов и раненых. Среди них - «ударный беспилотный авиационный комплекс с барражирующим боеприпасом ST-35 Гром» (ООО «НПП «Атлон Авиа»), «беспилотные роботизированные платформы «Скорпион 2» и «Гном-разведчик» (ООО «Инфоком»).



Среди других проектов – «Универсальный роботизированный дистанционно-управляемый боевой модуль/Проект ACHILLES» (ООО «Даймонд дефенс системс»), «Легкий БПАК поля боя «Ятаган-2» с функцией роя (ООО «Первый контакт»), «Ружье антидрон KVSG-6», средство для блокировки РКВП «Вихрь», система мониторинга и противодействия БПЛА «KVS DOZOR AD» (ООО «Квертус»).



Украинские специалисты уделили внимание и «зеленым» технологиям, показав проект беспилотника «Мисливец», способный поражать наземные, водные и воздушные цели, оснащен электродвигателем, обеспечивающим разгон до 350 км/ч. Дальность полета, при этом составляет 80 км.



Помимо беспилотников специалисты представили и ракетные комплексы – «убийцу» Крымского моста РК-360МЦ «Нептун».



«Ракеты – это то, что Украина может делать практически самостоятельно. Ракеты – это то, чего боятся в России. Если бы мы имели 10 дивизионов ракетных комплексов «Нептун» в ВМС, то российские корабли не ходили бы так нагло, как сегодня. Первый дивизион этих ракетных комплексов мы, дай бог, получим в середине следующего года. А «Луч» и «Артем» могут производить по три дивизиона. Если бы мы сосредоточились, то за три года было бы защищено море», – отметил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.



Бывший полковник Генштаба ВСУ Олег Жданов, убежден, что «Россия уже психует» по поводу «Нептунов».



«Если эти комплексы будут размещены вдоль всего нашего побережья, вероятность того, что она откажется от морской военной операции, повысится до 90%: она просто физически не сможет подойти к нашему берегу и провести морскую десантную или наступательную операцию. В том числе и мариупольское направление со стороны моря теперь будет более защищено, а на суше у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять угрозе со стороны оккупированного российскими войсками Новоазовска», – отмечает эксперт.



Он умалчивает, что Харьковский завод, где со времен СССР выпускаются «Нептуны» и до сих пор оснащаются советскими же ракетами Х-35, влез в двухмиллиардные долги плюс задолжал своим же сотрудникам 235 млн грн. В связи с этим довольно сложно представить себе полное переоснащение ВСУ даже в течение ближайших 10 лет.



На Украине разработана Стратегия развития ОПК до 2030 года, где в качестве самых перспективных рассматриваются: автоматизированные системы управления; ракетно-космическая техника; высокоточные средства поражения, боеприпасы и продукция специальной химии; средства радиоэлектронной борьбы; безэкипажные платформы и ударная робототехника; экипировка «солдата будущего». Возможна ли реализация этих проектов на фоне откровенной политики закупки недостающего вооружения и техники на Западе, остается большим вопросом.





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