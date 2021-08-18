Талибы намерены создать в Афганистане «колыбель джихада»

Аргументы Недели → Армия 13+

18 августа 2021, 10:33

Фото: Соцсети

Лидеры Талибана (запрещен в РФ) предложили Аль-Каиде (запрещена в РФ) располагаться на территории Афганистана, использовать её, как убежище. Похоже талибы намерены создать в стране «колыбель джихада». Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на материал, опубликованный в шотландском издании британского таблоида Sun.

Конечно же британская газета, в свою очередь, ссылается на доклад Управления Генерального инспектора Пентагона, в котором речь идёт о том, что «Талибан продолжал поддерживать свои отношения с Аль-Каидой, предоставляя безопасное убежище этой террористической группировке в Афганистане». Издание Sun подчёркивает: «У них (имеется ввиду Аль-Каида – «АН») снова есть безопасное место для подготовки массовых убийств».

То есть, таблоид намекает, что талибы не в состоянии выстроить мирное государство, поскольку само это движение может существовать и прогрессировать только во времена войны. Напротив, политическая верхушка Талибана заявляет о намерениях строить своё независимое государство и не угрожать кому бы то ни было за его пределами. Что ж, время главный судия – оно покажет истину.

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