Талибы намерены закупать оружие в России и Китае

Аргументы Недели → Армия 13+

17 августа 2021, 21:13

Фото: Соцсети

Захватившее власть в Афганистане исламистское радикальное движение Талибан (запрещено в России) рассчитывает на поставки оружия из России и Китая. Оно рассчитывает установить самые что ни наесть дружественные отношения с этими странами. Об этом пишет АвиаПро.

Неназванный эксперт заявил порталу АвиаПро: «Афганистан является далеко не самой богатой страной в мире, однако, приобретать современные средства ПВО/ПРО, сотни танков и тактические ракетные комплексы талибы и не собираются. Речь, в данном случае, вероятно пойдёт о бронеавтомобилях, стрелковом вооружении, боеприпасах, средствах ПВО малой дальности и пр. Всё это Россия свободно может предоставить новым афганским властям при условии соблюдения ряда условий и снятия с Талибана статуса террористического движения».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости