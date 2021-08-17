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Вашингтон и Лондон эвакуируют афганцев, сотрудничавших с ними из Кабула

, 11:29

Вашингтон и Лондон эвакуируют афганцев, сотрудничавших с ними из Кабула
Фото: Соцсети

Америка и Великобритания приступили к эвакуации афганских граждан, оказывавших им помощь во время оккупации. Беженцев вывозят из страны самолётами военно-транспортной авиации. Президент США Джо Байден выделил на это полмиллиарда долларов, сообщает агентство «АННА-Ньюс».

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что США и Великобритания эвакуируют афганцев, сотрудничавших с оккупационными силами и членов их семей. Для этого используются самолёты военно-транспортной авиации.
Военное ведомство США предоставило для их размещения три военные базы, Форт-Блисс (штат Техас) и Форт-Маккой (штат Висконсин), и Форт-Ли (штат Вирджиния). В Форте-Ли уже находятся около 2 тыс. афганцев человек. В аэропорту Кабула ожидают эвакуацию около 18 тыс. коллаборационистов и 53 тысячи членов их семей. По распоряжению Байдена на их содержание выделено 500 млн. долл.

Вашингтон и Лондон эвакуируют афганцев, сотрудничавших с ними из Кабула

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