«Военные» итоги недели: захват Афганистана талибами и тренировки водолазов НАТО у берегов Румынии

Аргументы Недели → Армия 13+

16 августа 2021, 13:15 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Россия отметила 109-летие своих ВВС. Талибы захватили всю территорию Афганистана и Кабул, президент Гани отказался от власти и бежал из страны. РФ оказывает военную помощь Узбекистану и Таджикистану, были проведены совместные антитеррористические учения близ афганской границы. Российские военные округа проводят манёвры во всех средах. Упор делается на противовоздушную оборону. США заявили о начале разработки новой гиперзвуковой ракеты.



На прошедшей неделе 12 августа ВВС России отметили свое 109-летие. Отвечая на вопросы корреспондента газеты «Аргументы Недели» главком ВВС РФ Сергей Дронов заявил:



«Военно-воздушные силы в ближайшей перспективе будут эксплуатировать следующие типы техники: в дальней авиации: стратегические ракетоносцы Ту-160м, Ту-95мсм, дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22м3м; в военно-транспортной: тяжелый Ил-76мд-90а, легкий Ил-112в; в оперативно-тактической: многоцелевые самолеты Су-57, Су-35с и Су-30см, фронтовые бомбардировщики Су-34м; в армейской авиации: боевые вертолеты Ка-52м и Ми-28нм, транспортно-десантные – Ми-26т2в и Ми-8амтш-в(мтв-5м)».



Он также сообщил, что главным в строительстве ВВС РФ будет пополнение их боевого парка новыми самолётами.



Афганистан на минувшей неделе стал объектом всеобщего внимания. Талибан (запрещен в России) вопреки всем прогнозам в считанные дни разорвал в клочья систему обороны правительственных войск и сил безопасности страны, которые формировались, обучались и вооружались американцами в течение 20 лет, и на что было потрачено около 830 млрд долл. Афганские власти показали полную несостоятельность и неспособность к самостоятельной жизнедеятельности без поддержки извне и без защиты иностранных штыков. Шествие талибов по стране можно назвать триумфальным. Были дни, когда им удавалось овладеть сразу несколькими провинциальными столицами на востоке, юге, севере, западе и в центре страны.



Самой позорной для правительства Ашрафа Гани была сдача Кабула. Сам Гани, не долго раздумывая, сложил с себя президентские полномочия и улетел в Душанбе. Обученные американскими инструкторами солдаты в своём большинстве не показали ни стойкости, ни желания воевать с повстанцами. В большинстве случаев они оставляли позиции и пункты дислокации, бросая технику, вооружения и боеприпасы, которые тут же доставались победителям. Многие из афганских военнослужащих и полицейских перешли на сторону талибов. Так, за прошедшую неделю Талибан захватил 23 административных центра и столицу страны. В воскресенье поступила информация, что повстанцы ликвидируют последние очаги сопротивления к северу от Кабула. Афганистан благодаря усилиям американцев полностью оказался под властью Талибана. Напоминаем, что в отличие от нынешней проамериканской армии и власти – афганское правительство и армия, созданные Советским союзом воевали с многочисленными душманами, которых поддерживало пол мира, в течение более двух лет. И ещё – в 1996 году талибам не удалось захватить всю страну, они контролировали лишь около 70% её территории.

Учитывая осложнившуюся обстановку в Афганистане, Москва предприняла ряд шагов на прошлой неделе. Было заявлено о помощи Таджикистану и Узбекистану в вооружениях, военной технике и военном планировании со стороны ВС РФ. Кроме того, близ афганской границы были проведены совместные учения войск России, Узбекистана и Таджикистана на узбекской и таджикской территориях. Центральный военный округ (ЦВО)РФ сообщил о проверке готовности своего полигона Донгуз в Оренбургской области к совместным учениям объединённых сил ОДКБ «Мирная миссия 2021». Кроме того, ЦВО провёл учения своих ВВС, в ходе которых тридцать первые МиГи во взаимодействии с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 уничтожили около 100 вертолетов и самолетов условного противника.



После поступления информации о падении Кабула пограничные войска и другие силовые структуры Узбекистана и Таджикистана перешли на усиленный вариант несения службы. Накануне российская 201-я военная база получила новое стрелковое оружие.



Генштаб РФ, памятуя о постоянной угрозе со стороны НАТО на западе России, провёл ряд учений в Западном и Южном военных округах. Подразделения войск ПВО Западного военного округа в ходе двусторонних манёвров отбили многочисленные воздушные атаки врага. Авиацию противника имитировали Су-30, вертолеты Ми-8 и Ми-35, истребители-бомбардировщики Су-34. Они осуществляли маневрирование в воздухе, использовали комплексы радиопомех, совершали полет как на предельно малых высотах, так и на высотах свыше 10 тыс. м. Атака на российские объекты обозначалась как в плотных боевых порядках, так и отдельными самолётами.



Для противодействия ВВС условного противника российские зенитчики применили современные радиолокационные станции: «Небо», «Каста», «Подлет» различных модификаций, зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Расчёты ЗРК и ЗРПК, работали с земли во взаимодействии с самолётами истребительной авиации ПВО Су-30 и Су-27.

Российским зенитчикам и лётчикам удалось обнаружить более 30 воздушных целей условного противника, приближающихся к зоне ответственности подразделений противовоздушной обороны ЗВО. В Курской области по тревоге была поднята 53-я зенитно-ракетная бригада (ЗРБр) 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. Расчёты ЗРК «Бук» отразили условную воздушную атаку вероятного противника. Напоминаем, что рядом с Курском находится АЭС, уничтожить которую тактическими ракетами не раз угрожали украинские националисты и некоторые политики Незалежной.



На минувшей неделе продолжалось широкомасштабное учение ВМС США Large Scale Exercise 2021. Обещанная демонстрация силы в Чёрном море так и не состоялась. Военные НАТО лишь провели тренировки водолазов близ берегов Румынии, но на повторение провокации британского эсминца «Дефендер», похоже не осмелились. Американцы также анонсировали разработку новой гиперзвуковой ракеты «Тёмный орёл», назвав её проблемой для русских. Но, они забыли упомянуть, что предыдущий проект AGM-183A ARRW застрял на уровне лётных испытаний. Не напрягая извилины, можно предсказать, что и новый проект ждёт та же участь.





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