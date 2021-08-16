Бывший президент Афганистана укрылся в Омане

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16 августа 2021, 11:25

Фото: Соцсети

Бежавший из Афганистана экс-президент Ашраф Гани улетел сначала в Душанбе, оттуда - в Оман. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на таджикскую службу Радио Свобода, получившую информацию от источника близкого к властям Таджикистана.

Радио Свобода утверждает, что авиационные службы Таджикистана согласовали с руководством Узбекистана, Туркменистана и Ирана полет самолета Ашрафа Гани через воздушное пространство этих стран. До этого сообщалось со слов посла Афганистана в Таджикистане Мухаммада Захира Агбара, что «точной информации о местонахождении беглого президента нет. Но, по некоторым данным, он напрямую вылетел в Оман».

И дочь маршала Абдурашида Дустума, председателя Национального исламского движения Афганистана - Рохила Дустум написала в Facebook, что самолет Гани некоторое время кружил над Душанбе, после чего взял курс на Оман.



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