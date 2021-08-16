На Дальнем Востоке расчёты ЗРК С-400 отразили воздушное нападение условного противника

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16 августа 2021, 11:09

Фото: Соцсети

Зенитно-ракетные части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), вооружённые ЗРС С-400 «Триумф», на полигоне в Хабаровском крае провели тренировку по отражению авианалета условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Согласно информации, поступившей из штаба округа: «Зенитчики выполнили нормативы по развертыванию С-400, поиску, классификации и сопровождению учебных целей. В ходе тренировки расчеты С-400 отработали действия после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника и выполнили электронные пуски ракет. Полет авиации условного противника моделировался аппаратурой зенитных ракетных систем».

В свою очередь, представители штаба армии ВВС и ПВО отметили, что подобные тренировки проходят постоянно. Они необходимы для поддержания высокого уровня боевой готовности полков зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

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