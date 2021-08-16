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Активность армейского корпуса ВВО на Курилах – предупреждение для Японии

, 10:58

Активность армейского корпуса ВВО на Курилах – предупреждение для Японии
Фото: Соцсети

Артиллерия армейского корпуса Восточного военного округа проводит широкомасштабные полевые тренировки на Сахалине и Курильских островах. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО). Япония всегда отрицательно реагировала на активность российских военных в регионе, на этот раз ожидается нечто подобное. Тем более, что тренировки начались с помпой, митингом и под гром военного оркестра.

В ходе полевого выхода артиллеристы армейского корпуса ВВО отработают манёвра огнем и колёсами по пересечённой местности в естественных климатических условиях региона на полигонах Сахалина и Курильских островов. В мероприятии задействовано до тысячи канониров и более 200 единиц вооружения и военной техники.

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