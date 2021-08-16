Активность армейского корпуса ВВО на Курилах – предупреждение для Японии
16 августа 2021, 10:58
Артиллерия армейского корпуса Восточного военного округа проводит широкомасштабные полевые тренировки на Сахалине и Курильских островах. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО). Япония всегда отрицательно реагировала на активность российских военных в регионе, на этот раз ожидается нечто подобное. Тем более, что тренировки начались с помпой, митингом и под гром военного оркестра.
В ходе полевого выхода артиллеристы армейского корпуса ВВО отработают манёвра огнем и колёсами по пересечённой местности в естественных климатических условиях региона на полигонах Сахалина и Курильских островов. В мероприятии задействовано до тысячи канониров и более 200 единиц вооружения и военной техники.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.