Кабул очень напоминает Сайгон 46 - летней давности

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15 августа 2021, 16:01 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Военные США в Афганистане транспортируют вертолётами дипломатических работников из посольства в Кабуле в международный аэропорт афганской столицы, об этом сообщил в воскресенье агентству Associated Press сотрудник государственной службы Америки на правах анонимности.

Эвакуация сотрудников посольства США в Кабуле ведётся в спешном порядке, для этого задействованы вертолёты. Здания дипломатического представительства США пустеют, работа в них свёрнута. Сотрудники посольства ведут свои дела, находясь в аэропорту. Их деятельность будет продолжаться пока позволит обстановка. На эвакуацию посольства США запланировали потратить 72 часа и ни минутой больше. Однако власть в руки Талибов (запрещены в России) может перейти уже сегодня. Есть сведения, что Талибан не намерен чинить препятствия иностранцам покинуть Афганистан.

Обстановка в Кабуле очень похожа на ту, что сложилась в конце апреля 1975 года в Сайгоне (Вьетнам).

Также поступают сообщения, что боевые отряды талибов ведут зачистку местности от остатков сил противника к северу от столицы.

На события в Кабуле уже отреагировал Узбекистан. Пограничные войска Службы государственной безопасности (ПВ СГБ) страны перешли на усиленный вариант несения службы.

В Ташкенте сообщают: «По мере обострения ситуации в Афганистане Пограничные войска Службы государственной безопасности в Сурхандарьинской области (юг Узбекистана, граничит с Афганистаном) были переведены на усиленный режим».

В состояние повышенной боеготовности переведены также подразделения министерства обороны, МВД и Национальной гвардии страны.

Ранее поступило сообщение, что 14 августа 84 афганских военнослужащих отступили на территорию Узбекистана и были задержаны при пересечении границы. Желающих покинуть Афганистан было много, но с появлением талибов они рассеялись.

В Термезе развернут оперативный штаб, в состав которого вошли руководители силовых структур и представители органов государственной власти.

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