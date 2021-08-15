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На круглом столе Сухопутных войск обсудят экипировку солдата будущего

, 14:52

На круглом столе Сухопутных войск обсудят экипировку солдата будущего
Фото: Соцсети

Главное командование Сухопутных войск проведёт открытый круглый стол, на котором обсудят пути развития боевой экипировки мотострелков. Мероприятие пройдёт рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021». Об этом сообщает группа информационного обеспечения Сухопутных войск (ГИОСВ).

ГИОСВ информирует: «Работа круглого стола «Боевая экипировка военнослужащих и дальнейшие пути ее совершенствования» позволит обсудить пути развития экипировки военнослужащих в направлениях повышения мобильности военнослужащего и снижения ее собственного веса. Кроме того, речь пойдет о разработках, которые позволят эффективнее решать боевые задачи».

Ранее обсуждалась возможность пополнить экипировку солдата экзоскилетом, позволяющим значительно усилить физические возможности бойца, а также личной связью и сенсорами, фиксирующими состояние солдата во время боя. Кроме того, шла речь о встроенных системах медицинского обеспечения, которые будут срабатывать автоматически при ранении солдата.

Также представители Главного командования Сухопутных войск и вузов примут участие в мероприятиях научно-деловой программы Форума, проводимых другими органами военного управления, а также научными и образовательными организациями.

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