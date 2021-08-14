ЮВО РФ готовится к войнам будущего и отрабатывает действия манёвренных батальонных тактических групп на поле боя

Аргументы Недели → Армия 13+

14 августа 2021, 22:11

Фото: Соцсети

Мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провела двусторонние тактические батальонные учения в горах Северной Осетии. В округе 15 сентября серия манёвров завершится. Подразделения отработали действия по блокированию и уничтожению условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Мотострелки готовятся к войнам будущего и отрабатывают действия в составе батальонных тактических групп (БТГ). Такое ещё не проверялось в боевой обстановке российскими войсками. БТГ – это самодостаточное по силам и средствам высокомобильное формирование способное самостоятельно выполнять боевые задачи тактического уровня в своей полосе (районе) боевых действий. В ходе данных манёвров они отработали вопросы активной обороны. Подразделения, обозначавшие противника, имитировали манеру действий исламистских террористических групп, которые используют минированные «джихад-мобили» и ударные дроны.

Командирам пришлось принимать решения и командовать подразделениями и приданными силами нестандартными методами в ходе розыгрыша тактических эпизодов. Особое внимание было уделено взаимодействию при ведении маневренного боя с учётом особенностей местного ландшафта.

В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на учении применялись современные установки дистанционного минирования и разминирования, имитационные мины ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений завершится 15 сентября. В серии манеров, проводимых в ЮВО, кроме мотострелков участвуют силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Учения проводятся на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму и на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости