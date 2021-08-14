На фоне наступления исламистов в Афганистане ЦВО РФ готовит учения стран ШОС на своём полигоне

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14 августа 2021, 21:37

Фото: Соцсети

Центральный военный округ (ЦВО) ведет подготовку полигона Донгуз в Оренбургской области, где в сентябре состоятся учения объединённых сил стран ШОС «Мирная миссия – 2021». На манёврах отработают тактику действий борьбы с террористическими формированиями. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин проверил подготовку полевых командных пунктов управления, систем связи и обеспечения, мишенную обстановки, а также принял доклады от должностных лиц по размещению воинских контингентов стран-участниц в полевых условиях, сообщает пресс-служба ЦВО.

СВАКШУ пройдет в сентябре на территории ЦВО на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Во время учения военнослужащим предстоит отработать задачи по подготовке и проведению антитеррористической операции коалиционной группировкой войск (сил) государств-членов ШОС.

Данное мероприятие скорее всего состоится уже на фоне прихода к власти в Афганистане радикального движения Талибан (запрещено в России). Напоминаем, что боевые группы исламистов уж находятся в 11 километрах от Кабула. Судя по всему, странам ШОС нужно уже думать не о военных учениях, а о сосредоточении войск на афганской границе, то есть - не думать об этом, а реально этим заниматься.

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