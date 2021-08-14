Боевые отряды талибов находятся ближе, чем в 11 км от Кабула, это крах обороны проамериканских сил в стране

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14 августа 2021, 21:15 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Ситуация на полях сражений меняется с огромной скоростью. Информация о сдаче афганскими правительственными войсками городов бьёт, как из пулемёта. Административный центр провинции Фарьяб город Маймана на северо-западе Афганистана был взят формированиями радикального движения Талибан (запрещен в России). Также, пала столица провинции Балх город Мазари-Шариф. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на публикацию представителя талибов. Афганские военные либо переходят на сторону талибов, либо бегут, сверкая пятками, оставляя технику и вооружения на поле боя. Можно делать выводы о качестве военного планирования американским командованием, поскольку организацией обороны в Афганистане занималось именно оно, потратив на это около 830 млрд долл.

Представитель движения Талибан Кари Ахмади разместил сообщение в Твиттер: «В настоящее время резиденция губернатора, комплекс зданий местного военного командования, тюрьма и все правительственные объекты города Маймана, столицы провинции Фарьяб, попали в руки воинов Исламского Эмирата».

Другой представитель Талибана Забихулла Муджахид известил общественность, что талибы овладели городом Гардез на востоке Афганистана. Боевики заняли штаб, казармы и склады 203-го корпуса «Тандар» правительственной армии Афганистана.

Забихулла Муджахид сообщил: «Штаб корпуса перешел под контроль, воины Талибана захватили много оружия, техники и оборудования». Также джихадисты сообщили о взятии местной тюрьмы от куда были освобождены их единомышленники. Проамериканское правительство Афганистана пока официально не подтвердило данную информацию.

А в Мазари-Шарифе, административном центре провинции Балх гарнизон сдался талибам практически без оказания сопротивления, а это приграничный северный регион, который может стать плацдармом для наступления исламистов на республики Средней Азии.

Наблюдается развал системы обороны правительственных сил Афганистана. Талибы практически повсюду овладели приграничными районами страны. Ещё одна твердыня на западе страны пала, крупная группа афганских военных отступила на территорию Ирана на стыке провинций Систан и Белуджистан.

Ранее поступило сообщение, что в Кандагаре военнослужащие массово перешли на сторону боевиков, те из них, кто остался верен правительству без боя покинули город. Об этом свидетельствуют видеоматериалы, размещённые в сети.

Можно делать выводы о качестве военного планирования и организации обороны для афганской армии, которым занималось американское командование. Правительству США стоит внимательнее присмотреться к своим генералам, задать себе вопрос – смогут ли они оборонять американскую территорию и не в коем случае не задираться с Россией, и Китаем, коль скоро США не смогли справиться даже с заведомо слабым противником, таким как афганские партизаны, владеющие только холодным и отжившим свой век стрелковым оружием.

Напоминаем, что боевики Талибана уже находятся ближе, чем в 11 км от столицы страны. Они крушат оборону правительственных сил в провинции Логар, к югу от столицы. После падения Кандагара, Лашкаргаха и Герата они уничтожают последние очаги сопротивления к юго-западу к югу от Кабула. Талибы контролируют около 80% территории страны. Многие регионы сдаются им без боя. Например, жители Забула шутят, что засыпали под властью Кабула, а проснулись под талибами, даже не заметив этого. Есть мнение, что сам Кабул не продержится и трёх месяцев. Эксперты предрекают, что столица Афганистана без боя не достанется талибам. Ожидаются кровопролитные бои на его улицах. Но, мне кажется, всё пройдёт без сопротивления, без штурма, в виде триумфального входа боевиков в Кабул. Все, кому грозит экзекуция - сбегут, а другие будут рассчитывать на милость победителя и поэтому сложат оружие.

В настоящее время наблюдается ажиотаж в международном аэропорту Кабула. Идёт полным ходом эвакуация диппредставительств США, Британии и других стран запада. Всё, кто могут из местных политиков также спешно покидают столицу. Ситуация до боли напоминает ту, что сложилась в Сайгоне в 1975 году. Это ещё один военный провал США.

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