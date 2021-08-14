Кабул заявляет о военных успехах и сдаёт провинцию за провинцией талибам, которые уже обзавелись своей авиацией

Аргументы Недели → Армия 13+

14 августа 2021, 13:08

Фото: Соцсети

Формирования радикального движения Талибан (запрещено в РФ) овладели административным центром провинции Пактика, городом Шаран, горный регион на юго-востоке Афганистана, который и ранее доставлял много беспокойства как оккупационным американским и натовским силам, так и правительственными структурам безопасности. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс» ссылаясь на Интернет-ресурсы талибов. Более того, стало известно, что талибы обзавелись собственными вертолётами с подготовленными экипажами и уже применили их в бою.

На фоне заявлений правительственных сил об уничтожении в боях за прошедшие сутки 172 талибов и ранении 107, контрастно звучит информация о реальном положении дел на полях боя. Представитель Талибана Забихулла Муджахид сделал заявление: «Шаран, столица провинции Пактика, также была захвачена в ходе операции «Завоевание». Резиденция администрации губернатора, управление полиции, разведывательный центр и все объекты в городе перешли под контроль талибов». Из того же источника стало известно, что солдаты афганской армии сдаются без сопротивления, вооружения, амуниция, боеприпасы и военная техника переходит в руки Талибана в большом количестве. Напоминаем, что именно в провинции Пактика находится район известный под названием Тора-Бора, где находилась база исламистов. Американцы долгое время пытались её уничтожить, применяли самые мощные неядерные авиационные боеприпасы и всё бестолку.

Шарана – уже 19-тый административный центр, взятый талибами в ходе ныне текущей наступательной операции, которая охватила всю территорию Афганистана. В настоящее время напряжённые бои идут в провинциях: Нангархар, Логар, Майдан Вардак, Кандагар, Фарьяб и Балх. Особенно ожесточённые схватки противников наблюдаются на улицах городов: Маймана (столица провинции Фарьяб) и Мазари-Шариф (столица провинции Балх).

Кроме того, талибы опубликовали в соцсети кадры, на которых запечатлено как экипаж одного из вертолётов Ми-17 ВВС Афганистана, перешедший на сторону талибов, осуществляет транспортировку по воздуху боевиков.

Афганское правительство намерено закупить боевые вертолёты в России, теперь известно кому они в результате достанутся.

Ранее сообщалось, что талибы применяют в боях гаубицы Д-30. Также есть сведения о наличии у них бронетехники.



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