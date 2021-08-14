В Польше планируют увеличить армию в два раза после «позора» в виртуальной войне

Аргументы Недели → Армия 13+

14 августа 2021, 12:19 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Министр обороны Польши Мариуш Блащак предложил более чем вдвое увеличить армию страны. Скорее всего, это связано с неудачно проведенными штабными маневрами «Зима-2020». Свое заявление польский министр приурочил к приближающимся российско-белорусским учениям «Запад-2021».



Мариуш Блащак считает, что для безопасности Польши государству необходимо 300 тыс. военных - 250 тыс. солдат оперативных войск и 50 тыс. служащих войск территориальной обороны. Мнение министра у многих вызвало скепсис.



Дело в том, что численности в 300 тыс. солдат польская армия достигала к началу 1990-х годов на закате коммунистической эпохи. Последний всеобщий призыв в Польше проходил в декабре 2008 года, после чего он был отменен как рудимент «тоталитарного прошлого».



Занимавший в 90-е годы пост министра обороны Януш Онышкевич заявил, что предложение Блащака «совершенно нереалистичное»:



«Это потребует огромных затрат на оборону. На подготовку такого количества солдат, особенно офицеров и командиров, уйдут годы».



Недавно Онышкевич вместе с бывшим в 2005 году главой МИДа Адамом Даниэлем Ротфельдом подписались под коллективным письмом, в котором содержится предложение несколько снизить градус противостояния с Россией и, возможно, сократить американское военное присутствие в Польше.



Стоит отметить, что по итогам виртуальных маневров «Зима-2020» оказалось, что польские военачальники выставили на карту боевых действий такие силы и вооружения, которых пока что в их распоряжении не имеется. Например, при моделировании они приняли в учет новые системы вооружения, заказанные Польшей в США, но в реальности еще не полученные: это зенитные системы Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS и многоцелевой самолет F-35.



Виртуальные учения проводились в Сувалкском коридоре между Калининградской областью России и Белоруссией. В то же время журналист издания Polityka Insight Марек Сверчиньский озвучил мнение, что существует «серьезная и основательная угроза, что после захвата Прибалтики русские направятся в Польшу».



«Военные учения «Зима-2020» в Польше окончились позором и полным провалом. Симуляция показала, что война была молниеносно проиграна, а польская армия прекратила свое существование», — сообщил польский новостной сервис Onet.



Подробности «позора» описал портал Interia:



«Ожесточенная оборона востока Польши привела к разгрому находящихся там частей и огромным потерям. На пятый день виртуального конфликта противник достиг Вислы. На четвертый день Варшава была окружена. Стратегические порты были заблокированы или заняты. Авиация и флот прекратили свое существование, несмотря на поддержку НАТО. К востоку от Вислы польские части потерпели сокрушительное поражение. Батальоны первой линии потеряли от 60% до 80% живой силы и техники».



В Польше в рамках принятой в 2017 году новой «Концепции национальной обороны», идет увеличение военного бюджета. Если в 2018-м он составлял 42,9 млрд злотых (менее $12 млрд), то в 2020-м вырос до 50,4 млрд злотых (более $12,6 млрд), превысив 2% от ВВП страны. К 2030 году его планируется еще увеличить до 2,5%. Кроме того, в прошлом году Вашингтоном и Варшавой был подписан договор об увеличении на польской территории американского контингента.



Польша располагает четвертым в НАТО (после США, Турции и Греции) танковым парком, включающим в себя машины третьего поколения: немецкие «Леопарды-2А4», собственные РТ-91 (созданы на основе Т-72), Т-72. В ближайшие 10–15 лет их планируется списать ввиду морального устаревания и заменить перспективными образцами. Уже объявлено, что страна приобретет 250 американских танков Abrams новейшей модификации.



Основу военно-воздушных сил составляют истребители-бомбардировщики четвертого поколения. В ближайшее время начнется обновление ВВС. Так, 31 января 2020 года был подписан польско-американский контракт на поставку истребителей пятого поколения F-35A. Соглашение стоимостью $4,6 млрд предусматривает передачу 32 самолетов, некоторого количества комплектующих и подготовку личного состава. Первые F-35A передадут заказчику в 2024 году.



ВМС Польши составляют сорок с лишним кораблей, но состояние польского флота вызывает у экспертов глубокую тревогу. Варшава уже несколько лет вынашивает план постройки трех собственных неатомных подводных лодок типа «Орка», вооруженных крылатыми ракетами.





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