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Военные ведомства РФ и КНР налаживают побратимские отношения на уровне своих структур, но пока речь о союзничестве не идёт

, 17:32

Военные ведомства РФ и КНР налаживают побратимские отношения на уровне своих структур, но пока речь о союзничестве не идёт
Фото: Соцсети

ДИМК МО РФ сообщает: «Главное управление международного военного сотрудничества (ГУМВС). Минобороны РФ и Канцелярия по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета (КМВС ЦВО НОАК) КНР в пятницу подписали меморандум об установлении побратимских отношений».

В присутствии министров обороны РФ Сергея Шойгу и Китая Вэй Фэнхэ подписи в документах о побратимских отношениях между ГУМВС МО РФ и КМВС ЦВО НОАК поставили руководители структур, отвечающих за международное военное сотрудничество в оборонных военных ведомствах России Александр Кшимовский и от КНР - Цы Говэй.

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