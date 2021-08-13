Военные ведомства РФ и КНР налаживают побратимские отношения на уровне своих структур, но пока речь о союзничестве не идёт
13 августа 2021, 17:32
ДИМК МО РФ сообщает: «Главное управление международного военного сотрудничества (ГУМВС). Минобороны РФ и Канцелярия по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета (КМВС ЦВО НОАК) КНР в пятницу подписали меморандум об установлении побратимских отношений».
В присутствии министров обороны РФ Сергея Шойгу и Китая Вэй Фэнхэ подписи в документах о побратимских отношениях между ГУМВС МО РФ и КМВС ЦВО НОАК поставили руководители структур, отвечающих за международное военное сотрудничество в оборонных военных ведомствах России Александр Кшимовский и от КНР - Цы Говэй.
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