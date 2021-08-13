Чем объяснить увеличение числа военных учений НАТО у границ России

Аргументы Недели → Армия 13+

13 августа 2021, 17:18 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Россия преуспевает в разработках гиперзвукового оружия Кинжал, Авангард, Циркон, теперь Х-95, в то же время США не продвигается в этом не на йоту (кроме штама коронавируса йота) - в этом они преуспели. Опять же в России идёт перевооружение РВНС на новые ракетные комплексы МБР «Ярс», на подходе МБР «Сармат», чья дальность полёта превышает 18 тыс. км. ВМФ РФ в высоком темпе пополняет парк своих атомных подводных лодок 4-го поколения в том числе и стратегических. ВС РФ практически завершили реформу и обрели нужные огневую мощь; боевые, технические и морально -духовные качества. Война в Сирии многое продемонстрировала. Вашингтон реагирует на это используя различные военно-политические механизмы.

США явно опаздывают в разработке гиперзвука и в развитии нового ядерного оружия и вооружений, «работающих на других физических принципах» – это пугает Запад. Кроме того, Штаты фактически терпят поражение везде: в Афганистане, Ираке, во взаимоотношениях с Китаем. Стратегическое военное сближения РФ и КНР – самый неприятный для Запада фактор. Вашингтон не может не понимать, что теряет мировые бразды правления и боится, что неравен час его союзники-холопы также остро это осознают. Нужна постоянная, развивающаяся по наступающей демонстрация силы, которая в первую очередь направлена именно на союзников США. Кроме того, Америка не уверена в монолитности своих военных союзов и ведет кропотливую работу, направленную на цементирование блоков в первую очередь НАТО. Важную роль играет информационная война, в которую вовлекаются все, кто пресмыкается перед США и чем грязнее она ведётся, чем чудовищнее результаты, тем выгоднее для США.

Не брезгуют ничем, на примере художественной гимнастики - откровенного аутсайдера делают олимпийским чемпионом. Это откровенная насмешка над справедливостью и здравым смыслом – не что иное, как демонстрация неограниченных никакими пределами добра и зла возможностей США.

Практические не прекращающаяся череда учений НАТО у российских границ, полетов разведывательной авиации ВВС США, появление кораблей ВМС Америки и Североатлантического блока у рубежей территориальных вод РФ – результат осознания того, что Вооружённые силы России набирают серьёзную мощь и гарантированно способны отстаивать территориальную целостность страны и её интересы. Беспокоит Запад военно-политическое сближения Москвы и Пекина, чьи вооружённые силы также значительно увеличили свою боеспособность и огневые возможности. В совокупности военная мощь России и Китая перекрывает силы всего блока НАТО.

Учения у российских границ позволяет изучать планы Генштаба РФ обороны страны, места дислокации и полевые позиции ракетных войск, сил ПВО/ПРО, ВВС. Оценивается боевая способность ВС ФР. Ведётся поиск слабых мест в обороне страны.

Отрабатываются собственные межвидовые действия, функционирование операционных линий, возможности их использования для переброски войск при первичном развёртывании сил и средств, изучаются способы использования тех же линий для доставки на фронт подкреплений и всего спектра боевого обеспечения уже в военное время. Создаются передовые центры хранения военной техники, боеприпасов, амуниции, продовольствия и прочего. Ведётся подготовка пунктов управления войсками близ границ с Россией. Изучаются возможности использования рокад для проведения манёвров на стратегическом и оперативном уровнях. Короче, идёт рутинная работа по военному планированию. Всё это отрабатывается в нескольких вариантах в штабах на картах и электронных симуляторах, а проверяется с помощью компьютерного моделирования. Самые проблемные места в планах проходятся практически войсками. И так по каждому виду вооруженных сил и на межвидовом уровне. По всем параметрам тестируется система управления и связи. Это не что иное, как подготовка к реальной войне.

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