Пекин стремительно наращивает ядерные мускулы

Аргументы Недели → Армия 13+

13 августа 2021, 16:33

Фото: Соцсети

Китай строит третье шахтное поле, на котором будет размещено более 100 новых межконтинентальных баллистических ракет DF-41. Об этом пишет американское издание Washington Times, ссылаясь на военный источник.

По словам представителей Пентагона, получены новые данные разведки о развитии стратегических ядерных силах КНР. Спутниковые снимки американских спецслужб свидетельствуют о строительстве новых шахт для размещения межконтинентальных баллистических ракет DF-41, являющихся носителями ядерных боеголовок.

Наблюдения, проводимые в течение последних нескольких недель показало, что китайские военные быстрым темпом строят третье по счёту шахтное поле, не уступающее по размерам двум предыдущим, обнаруженным буквально накануне. О которых адмирал Чарльз Ричард, командующий Стратегическим командованием США, заявил в минувший четверг, что они являются только частью «ускоренного» развития ядерных сил Китая.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости