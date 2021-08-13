Проамериканская власть в Афганистане сыплется как карточный домик, армия, подготовленная США - терпит поражение

Аргументы Недели → Армия 13+

13 августа 2021, 14:21 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Талибан (запрещён в России) развивают наступление на территории практически всего Афганистана и стремительно приближаются к Кабулу. США намерены послать в афганскую столицу 3 тыс. солдат, для обеспечения эвакуации сотрудников посольства, а британцы – 600. Об это м пишет новостное агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Накануне стало известно о падении столицы провинции Гильменд, за которую американские, британские и союзные силы НАТО заплатили немалой кровью за 20 лет оккупации Афганистана. Кстати, этот регион производит значительную часть опиумного мака от всего вала, что выращивается в данной стране.

К настоящему времени радикальному движению Талибан удалось полностью взять под свой контроль 18 провинций из 34, территориально это почти две трети страны. Уже официально подтверждено, что в их руках оказались крупнейшие города: Герат и Кандагар. Формирования талибов наступают в провинции Логар, к югу от Кабула, где, по их утверждениям, они захватили здание управления полиции и тюрьму в административном центре Пули-и-Алим. Вышеуказанный город находится примерно в 80 км к югу от Кабула. То есть столица страны уже находится под непосредственной угрозой.

Падение Кабула может произойти в течение ближайших 30 дней. Полный захват власти в Афганистане ожидается уже на исходе осени этого года. Переговоры между правительством страны и представителями Талибана в Дохе зашли в тупик. Впрочем, другого варианта эксперты и не ожидали. Надежды Кабула о создании переходного правительства с участием представителей Талибана – иллюзорны. Это радикальное исламистское движение намерено создать религиозное государство, исламскую монархию - Эмират и не намерено делить власть с правителями светского толка.



Впрочем, Кабул настолько продемонстрировал свою неспособность удержать власть, что с ним не стало бы договариваться никакое повстанческое движение. В войсках – повальное дезертирство. Зачастую города и провинции сдают талибом сами местные руководители.

США на фоне прогрессирующего краха их ставленников предпринимают, на мой взгляд несколько суетливую попытку – направить 3000 солдат в Кабул для эвакуации американского посольства. По их примеру Лондон заявил, что перебросит в афганскую столицу 600 своих военнослужащих дабы те помогли убраться восвояси британским дипломатам. Для англичан история бегства из Кабула повторяется уже третий раз. Они уже дважды с позором и большими потерями уносили ноги из Афганистана в прошлом.

США потратили на функционирование проамериканского правительства, подготовку и вооружение афганской армий сил безопасности уйму времени и 830 млрд долл. А теперь выясняет, что всё это сделано напрасно, а эфемерная власть в стране держалась только на американских и натовских штыках. Сейчас большая часть техники и вооружения, предоставленного афганским властям Западом, попали в руки талибов, в качестве трофеев, афганские военные просто-напросто бросают это всё и бегут куда глаза глядят. Впрочем, некоторые (в значительном количестве) переходят на сторону исламистов.



Анонсированная огневая поддержка американской авиации с воздуха афганских войск признана не эффективной. Это указывает на скудость военного планирования действий в регионе Центральным командованием ВС США. От американских авианалётов в основном страдает мирное население.

Наблюдатели от ООН отмечают увеличившийся поток беженцев, стремящихся покинуть страну, поскольку многие из них сотрудничали с оккупационными войсками США и НАТО.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости