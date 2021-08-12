Возможно, талибы захватили Кандагар

Аргументы Недели → Армия 13+

12 августа 2021, 20:09

Фото: Соцсети

Радикальное движение Талибан (запрещено в России) сообщило, через Твиттер, что ему удалось полностью овладеть вторым по величине афганским городом – Кандагар. Об этом пишет издание РБК.

Ранее поступали сообщения об тяжёлых уличных боях в Кандагаре. Кстати, официального подтверждения падения этого города пока нет. За последнее время это уже седьмой административный центр, оказавшийся в руках талибов.

Известно, что кандагарский аэропорт отменил все рейсы.

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