С какой целью Шойгу прилетел в Китай

Аргументы Недели → Армия 13+

12 августа 2021, 19:44

Фото: Соцсети

Российский военный министр Сергей Шойгу в четверг прилетел с рабочим визитом в Китай. В программе его поездки: переговоры по вопросам военного сотрудничества в КНР и наблюдение за российско-китайскими стратегическими военными учениями СИБУ-21. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Минобороны информирует, что Сергей Шойгу направился к КНР для наблюдения за активной фазой российско-китайских учений «Сибу/Взаимодействие-2021». Кроме того, намечается его встреча с министров обороны Китая Вэем Фэнхэ, в ходе которой пройдут переговоры о военном сотрудничестве двух стран.

Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия вооруженных сил двух стран.

Совместные стратегические учения войск КНР и РФ «Сибу/Взаимодействие-2021» проходят на полигоне Цинтунся, в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая. И это приметно географический центр стираны. В них задействовано около 13 тыс. российских и китайских военнослужащих, а также свыше 400 единиц военной техники.

Запад уже оценил этот факт, как тревожный для себя.

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