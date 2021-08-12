Талибы захватили ещё два крупных административных центра в Афганистане

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12 августа 2021, 17:43 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Движение «Талибан» (запрещено в России) продолжает своё триумфальное наступление в Афганистане. Оно захватывает административные центры страны один за другим в Афганистане. Пали столицы провинций Бадахшан и Баглан на северо-востоке и провинции Фарах на западе. Об этом пишет американское новостное агентство «Ассошиэйтед пресс».

Сообщается, что Кабул пока не подвергся прямой угрозе, но специалисты считают, что это лишь вопрос времени. «Ассошиэйтед пресс» (АП) обвиняет пакистанское правительство в помощи талибам. Агентство сообщает, что Исламабад позволяет лидерам Талибана скрываться на своей территории и боевики проходят военную подготовку в лагерях и раненых талибов лечат и восстанавливают в госпиталях Пакистана. Здесь есть один тонкий момент, всё это происходит на севере Пакистана в так называемой Зоне свободных племён, где проживают исключительно пуштуны и где законы и конституция пакистанская не действуют. Здесь руководствуются Пуштунвали (неписанный кодекс чести пуштунов), исламскими первоисточниками и постановлениями (фетвами) авторитетных исламских богословов.

Однако «АП» указывает, что не пуштунские старшины из зоны свободных племён, а именно Исламабад имеет влияние на движение «Талибан». В США считают, что истинным руководителем талибов является военная разведка Пакистана.

Высказывается мнение, что в Афганистане идёт не гражданское противостояние, а война с Пакистаном. То есть Америка, не успев завершить оккупацию этой страны, называет Исламабад оккупантом по отношению к Афганистану. Пакистанские власти в свою очередь указывают на активность Индии в своём стратегическом тылу, то есть – в Афганистане и перекладывает обвинение за нестабильность в этой стране на Нью-Дели.

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