Шойгу: сейчас обстановка в Афганистане сложнее, чем при выводе оттуда советских войск

Аргументы Недели → Армия 13+

12 августа 2021, 15:53

Фото: Соцсети

В настоящее время обстановка в Афганистане сегодня значительно тревожнее, чем та, что была в 1989 году при выходе ограниченного контингента. Об этом пишет ДИМК МО РФ, ссылаясь на слова российского министр обороны генерала армии Сергея Шойгу.

Руководитель военного ведомства РФ на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, обучающихся по военно-учётным специальностям Железнодорожных войск, описывая ситуацию в Афганистане в сравнении с 1989 годом сказал: «Сложнее. Намного сложнее».

Он подчеркнул, комментируя снимок, на котором изображён он вместе с моджахедами, что самого движение Талибан (запрещено в России), ныне захватывающего страну, как такового не было. Министра пояснил: «Этот снимок сделан в Кабуле. На нём рядом со мной - моджахеды. Мы ещё не ушли, а они уже пришли».

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