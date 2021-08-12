12 августа исполняется 109 лет с момента создания Военно-воздушных сил

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12 августа 2021, 12:14

Фото: Соцсети

Днем образования военной авиации России является 12 августа 1912 года, когда приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были изъяты из ведения Главного инженерного управления и переданы специально созданному органу – Воздухоплавательной части Генерального штаба.

Военно-воздушные силы прошли длинный исторический путь от аэропланов до перспективных авиационных комплексов, неоднократно претерпевали кардинальные изменения, развиваясь по мере совершенствования вооружения и военной техники, форм и способов вооруженной борьбы.

В настоящее время отечественные ВВС входят в состав Воздушно-космических сил и включают в себя оперативно-тактическую авиацию (истребители, бомбардировщики, штурмовики), дальнюю авиацию (стратегические ракетоносцы, дальние бомбардировщики, самолеты заправщики), военно-транспортную авиацию и армейскую авиацию (вертолеты).

Сегодня Военно-воздушные силы на высоком профессиональном уровне обеспечивают безопасность России в воздушно-космической сфере, осваивают современные и перспективные образцы авиационной техники, выполняют задачи по борьбе с мировым терроризмом в Сирийской Арабской Республике.

На вооружении ВВС поступают современные и модернизированные образцы авиационной техники, а также перспективные авиационные комплексы, включая истребители Су-57, Су-35с, Су-30см, истребители-бомбардировщики Су-34, военно-транспортные самолеты Ил-76мд-90а, модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, штурмовики Су-25см3, истребители-перехватчики МиГ-31бм, ударные вертолеты Ми-28н, Ка-52 и многие другие типы техники.

Крупнейшим учебным заведением Минобороны России, которое готовит квалифицированные офицерские кадры для ВВС, является Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (г.Воронеж). Подготовка авиационных инженеров осуществляется, прежде всего, на новую, современную авиационную технику. По всем типам авиационной техники и специальностям оборудованы специализированные классы. В двух филиалах академии организована подготовка летных кадров, в частности в Сызрани осуществляется подготовка летчиков армейской авиации, в Челябинске – штурманов для всех родов авиации.

Подготовку летчиков истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней и военно-транспортной авиации обеспечивает Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. А.К. Серова. С 2017 года на базе училища обучаются девушки-летчики, первый выпуск которых состоится в 2022 году.

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