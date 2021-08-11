Шойгу переговорил по телефону с главой Пентагона

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11 августа 2021, 18:59

Фото: Соцсети

В среду 11 августа 2021 года Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергея Шойгу провёл переговоры с госсекретарём по военным делам Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином.

Обсуждены результаты двусторонних консультаций, направленных на поддержание стратегической стабильности. Также речь шла о глобальной и региональной безопасности. Возможно, Штаты ищут подход к России, чтобы заручиться её поддержкой против Китая. Если это так – труд напрасный.

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