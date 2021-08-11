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Министры обороны России и Армении договорились об усилении сотрудничества в военной области

, 18:45

Министры обороны России и Армении договорились об усилении сотрудничества в военной области
Фото: Соцсети

Минобороны России поспособствует модернизации и реформированию вооружённых сил Армении в энергичной степени. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу при встрече с Аршаком Карапетяном в Москве.

Сергей Шойгу подчеркнул при встрече с армянским коллегой: «Придаём важное значение развитию нашего взаимодействия в военной области как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ…При этом готовы продолжать оказывать содействие реализации программы по реформированию вооружённых сил Армении. Задача непростая, но, думаю, что с Вашим опытом, она будет по плечу… Армения - союзник и ключевой партнёр России по обеспечению безопасности в Закавказье, и мы крайне заинтересованы в поддержании стабильности в этом регионе».

Российский военный министр отметил, что 102-я военная база ВС РФ, которая дислоцируется в армянском городе Гюмри, хорошо оснащена и является гарантом безопасности.

В свою очередь Карапетян заявил: «Россия – единственное государство, которое дает реально ощутимый продукт безопасности для армянского народа и сегодня занимается вопросами безопасности не только в Нагорном Карабахе, но и непосредственно на границах Армении».

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