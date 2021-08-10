Курская зенитно-ракетная бригада была поднята по тревоге и отразила условное воздушное нападение вероятного противника

Аргументы Недели → Армия 13+

10 августа 2021, 19:04 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В Курской области по тревоге была поднята 53-я зенитно-ракетная бригада (ЗРБр) 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. Расчёты ЗРК «Бук» отразили условную воздушную атаку вероятного противника. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

53-я ЗРБр дислоцируется под Курском, примерно в 100 км от украинской границы. Ранее в открытых источниках публиковалась информация о перевооружении данного соединения на новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М3».

Пресс-служба ЗВО сообщает: «В рамках лагерного сбора военнослужащие зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Курской области, подняты по тревоге для проверки боевой готовности. В ходе учения военнослужащие бригады совершили марш на полигон общей протяженностью около 50 км. Зенитчики выполнили нормативы по заряжанию комплексов, по сопровождению воздушных целей и осуществили электронные пуски ракет». В учениях было задействовано около 500 военнослужащих и более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Напоминаем, что нидерландский суд, расследующий обстоятельства крушения малазийского рейса МН-17 считает, что ЗРК «Бук», сбивший Боинг, принадлежал 53-й бригаде. Впрочем, до сих пор этот факт не доказан.

По сведениям, полученным из открытых источников, в настоящее время в составе Сухопутных войск РФ имеется 12 зенитно-ракетных бригад, оснащённых ЗРК «Бук» в штатах различных общевойсковых армий. В составе каждой - до четырёх дивизионов. Кроме того, существует ещё шесть отдельных дивизионов с тем же вооружением в штате некоторых танковых и мотострелковых соединений.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости