Российская военная база в Таджикистане получила новое стрелковое вооружение

Аргументы Недели → Армия 13+

10 августа 2021, 17:41

Фото: Соцсети

Личный состав 201-ой российской военной базы в Таджикистане перевооружён на автоматы АК-12, современные армейские крупнокалиберные снайперские винтовки АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания, переносные зенитные ракетные комплексы «Верба» и пистолеты Ярыгина. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Новое вооружение уже прошло обкатку на горном полигоне Харб-Майдон в ходе трёхсторонних учений войск России, Таджикистана и Узбекистана, в которых было задействовано 2,5 тыс. военнослужащих, из них 1,8 тыс. - россияне.

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