Российская военная база в Таджикистане получила новое стрелковое вооружение
10 августа 2021, 17:41
Личный состав 201-ой российской военной базы в Таджикистане перевооружён на автоматы АК-12, современные армейские крупнокалиберные снайперские винтовки АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания, переносные зенитные ракетные комплексы «Верба» и пистолеты Ярыгина. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Новое вооружение уже прошло обкатку на горном полигоне Харб-Майдон в ходе трёхсторонних учений войск России, Таджикистана и Узбекистана, в которых было задействовано 2,5 тыс. военнослужащих, из них 1,8 тыс. - россияне.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.