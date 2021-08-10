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Российская палубная авиация вполне обходится без авианосца

, 17:31

Российская палубная авиация вполне обходится без авианосца
Фото: Соцсети

Пока тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» находится в бесконечном процессе ремонта и модернизации, палубные самолёты Су-33 корабельного истребительного авиационного полка Северного флота (СФ) не стоят без дела. Накануне они провели учебно-тренировочные полеты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

Полёты совершили 5 истребителей Су-33. В воздухе самолёты находились около 20 часов. Была отработана техника пилотирования на различных высотах, взаимодействие самолётов в воздухе, ориентирование в условиях Арктики и тактика дальнего ракетного и ближнего маневренного воздушных боев с выполнением фигур сложного пилотажа.

Учебные бои носили двусторонний характер. Противника имитировали те же палубные самолёты, которые «атаковали» одно из мест базирования авиации Северного флота - аэродром Североморск-1.

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